Ricordate la frase di Lang? Ora i tifosi stanno capendo cosa volesse dire

Noa Lang sta bene, gioca e si diverte. Fiammate olandesi per l'ex Psv che oggi il Corriere dello Sport esalta così riproponendo alcune sue dichiarazioni estive: "C'era il sospetto potesse essere qualcosa di simile al giocatore intravisto nell'ultima settimana per l'investimento estivo, oltre 25 milioni al Psv, per l'insistenza del colpo (era stato cercato già a gennaio) e poi per il curriculum, i due campionati vinti con la dieci sulle spalle in Olanda, i venti gol in due stagioni, lo show contro la Juve in Champions e una personalità evidente già in conferenza, nel giorno della presentazione, quando si descrisse come il giocatore per cui «pagare un biglietto e venire allo stadio».

Chi era al Maradona nelle ultime due ha capito cosa intendesse dire, Lang, quel giorno".