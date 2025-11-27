Pistocchi: "Il 3-4-2-1 di Conte esalta due azzurri e assicura maggiore efficacia nelle due fasi"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul proprio account X le vittorie di Juventus e Napoli in Champions League, con gli azzurri che restano in lotta in piena zona play-off: "Due vittorie per le italiane in Champions, due partite con prestazioni differenti: la Juve e il Napoli hanno entrambe faticato ma mentre la Juve ha lasciato una impressione di provvisorietà e poca qualità, il Napoli ha trovato nel 3-4-2-1 una disposizione che esalta le qualità di Neres e Lang, e assicura una migliore efficacia nelle due fasi. Sia la Juve che il Napoli, che erano disposte con il 3-4-2-1, hanno concesso il possesso palla -56% il Bodo 51% il Qarabag- però hanno tirato di più - 23 > 17 Juve 12>9 il Napoli.

La Juve, in formazione direi sperimentale, è cresciuta tantissimo con l’ingresso di Yildiz, che ha portato la qualità e l’imprevedibilità che erano mancate nel 1T, risultando decisivo nelle azioni che hanno portato ai tre gol bianconeri,il Napoli dopo aver sbagliato un rigore al 57’ ha trovato il vantaggio al 66’ in maniera causale, grazie a un gol del solito McTominay- e ha raddoppiato su autogol. Sia Spalletti che Conte stanno lavorando per risolvere i loro problemi, ma mentre quelli della Juve - poca qualità, molti errori tecnici- sembrano endogeni, derivanti da scelte sbagliate di mercato e perciò quasi impossibili da risolvere per il tecnico, quelli del Napoli , che ha una rosa più qualitativa, forse hanno trovato nel tentativo di Conte di sopperire con una disposizione diversa a qualche assenza di troppo una soluzione definitiva".