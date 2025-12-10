Ufficiale

SSC Napoli: "David Neres eletto Player of the Month dai tifosi"

di Arturo Minervini

David Neres eletto Player of the Month di Novembre dai tifosi del Napoli. Lo scrive la SSC Napoli con questa nota diffusa sul proprio sito ufficiale: "Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese.

A Novembre David si è messo in mostra con prestazioni straordinarie, coronate da una doppietta nel match contro l'Atalanta e dalla rete decisiva siglata all'Olimpico di Roma al cospetto della formazione giallorossa".