Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: l'anticipo di A, ma anche Bundes, B e C

Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A. Questa sera, alle 20.45, la sfida fra Cagliari e Genoa apre la 28ª giornata. In campo anche la Serie B, con l'anticipo del 29° turno, e la Serie C, con i 5 anticipi della 30ª giornata.

Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 7 marzo

20.30 Borussia M.-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO

20.30 Cosenza-Reggiana (Serie B) - DAZN

20.30 Virtus Entella-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT

20.30 Pescara-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT

20.30 SPAL-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT

20.30 Carpi-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT

20.30 Gubbio-Pianese (Serie C) - SKY SPORT

20.45 Cagliari-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1