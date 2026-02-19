Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: playoff di EL e Conference con due italiane
Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Bologna e Fiorentina per i playoff di Europa e Conference League. Alle 18.45 i rossoblù di Italiano affrontano fuori casa il Brann. Per la Fiorentina, invece, appuntamento alle 21 in Polonia contro il Jagiellonia. Di seguito la programmazione tv completa.
18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Brann-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 PAOK-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.45 Dinamo Zagabria-Genk (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.45 Juventus-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+
20.00 Al Ahli-Al Najma (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Jagiellonia-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Celtic-Stoccarda (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Lille-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Ludogorests-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Manchester United-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
23.30 Independiente Rivadavia-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro