Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: playoff di EL e Conference con due italiane

Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Continuano le gare delle coppe europee, oggi in campo Bologna e Fiorentina per i playoff di Europa e Conference League. Alle 18.45 i rossoblù di Italiano affrontano fuori casa il Brann. Per la Fiorentina, invece, appuntamento alle 21 in Polonia contro il Jagiellonia. Di seguito la programmazione tv completa.

18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Brann-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 PAOK-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Dinamo Zagabria-Genk (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.45 Juventus-Wolfsburg (Champions League femminile) - DISNEY+

20.00 Al Ahli-Al Najma (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Jagiellonia-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Celtic-Stoccarda (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Lille-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Ludogorests-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Manchester United-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+

23.30 Independiente Rivadavia-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV