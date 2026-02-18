Allenamento congiunto col Portici, finisce 8-3: i nuovi e Lukaku a segno

di Redazione Tutto Napoli.net

Il Napoli ha disputato questo pomeriggio un allenamento congiunto contro il Portici 1906, squadra di Eccellenza. Confronto utile in vista dell'Atalanta domenica. Risultato finale 8-3: tra i marcatori Lukaku, Alisson Santos e Giovane che ha firmato quattro reti. I nuovi e Big Rom, ovvero quelli che più d'altri in questo momento, per motivi diversi, hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Altri gol di Olivera, doppietta.