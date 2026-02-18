"Ricorda ultima volta con 5 gol alla Juve?", ma Spalletti non cita il 5-1 del 2023
Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa dopo il ko per 5-2 della Juve contro il Galatasaray in Champions ha risposto a una domanda dei giornalisti presenti sul pesante passivo in Turchia: "Mi ricordo quando la Juve ha preso l'ultima volta 5 gol? No, non mi ricordo quando è successo, e non mi interessa neanche ricordarmelo". In realtà è successo tre anni fa al Maradona, 5-1 del Napoli con in panchina proprio Spalletti.
