Corriere dello Sport: "Lucio, solo cose turche. Alisson spacca le partite"
"Lucio, solo cose turche" titola in prima pagina quest'oggi il Corriere dello Sport a poche ore da Galatasaray-Juventus, andata dei playoff di Champions League. Sullo sfondo restano le polemiche contro l'Inter: "Playoff Champions: a Istanbul (ore 18.45) l'andata con il Galatasaray, ma è ancora derby - si legge -. 'Chivu ha fatto passare Kalulu per un bischero. Le simulazioni offendono il calcio. Le frasi di Cristian darebbero anche a me la possibilità di parlare dei giocatori dell'Inter'.
Attesa anche per il giudice sportivo: Spalletti rischia lo stop come Comolli e Chiellini. David ko: McKennie fa il 9, Yildiz sfida Osi e Icardi. Atalanta, esame con il Borussia". Di spalla spazio per gli argomenti di casa Napoli ("Alisson spacca le partite del Napoli"), Roma ("Totti: 'Roma resta casa mia'") e Serie A ("Colpo Lecce, Cagliari al buio").
