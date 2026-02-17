Tuttosport replica a Marotta: "Scandalo San Siro, ma cosa c'entra Cuadrado?"
"McKennie, Osi tu?", titola il giornale torinese Tuttosport lanciando il tema del duello a distanza con Osimhen. "Spareggi Champions, la Juve a Istanbul con Wes centravanti", evidenzia il quotidiano considerando che con David ai box, toccherà a McKennie agire da prima punta nell'undici della Juventus che questa sera sfiderà il Galatasaray a Istanbul.
Di spalla, invece, Tutttosport attacca Beppe Marotta dopo le parole rilasciate ieri a margine dell'Assemblea di Lega Serie A: "Marotta, ma cosa c'entra Cuadrado... Il presidente nerazzurro reagisce alle accuse, però scivola ricordando un episodio del 2021: 'La Juve andò in Champions grazie ad una simulazione. Bastoni ha sbagliato, ma basta con la gogna mediatica. Saviano? Non so chi sia". Il taglio basso è invece focalizzato sul Torino: "Contestazione, Baroni flop, incubo Serie B: Cairo alle corde. Sprofondo Toro".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
