SSC Napoli lancia nuovo drop Linea Admin: protagonista anche ADL

© foto di GIACOMO COSUA
Oggi alle 14:50Brevi
di Fabio Tarantino

SSC Napoli lancia un nuovo drop della Linea Admin, una collezione che celebra, con il suo stile ironico e dissacrante ispirato ai meme e al linguaggio della Gen Z, Giovane, Rasmus Højlund, Antonio Vergara e, per la prima volta, il Presidente Aurelio De Laurentiis.

I nuovi capi saranno disponibili da oggi alle ore 14:30 nello store ufficiale TikTok del Club. La Linea Admin debutta inoltre sull’Official Store SSC Napoli online, con arrivo previsto prossimamente in tutti gli store fisici ufficiali del Club.

