Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Che botte, dateci l'Europa"

"Che botte. Ma dateci l'Europa", il titolo polemico de La Gazzetta dello Sport in merito alle polemiche che proseguono dopo Inter-Juventus. "Gogna su Bastoni. Anche Cuadrado simulò...", la memoria infatti di Marotta riportata alla luce. Invece Luciano Spalletti, allenatore bianconero, ha risposto a Chivu: "Ha fatto passare Kalulu per un bischero". Intanto oggi la Juventus è attesa al varco dal Galatasaray per il primo round dei playoff di Champions.

"Il Milan non molla". Meno partite e la carta derby, Max Allegri crede nella possibile rimonta sull'Inter capolista e nell'inseguimento allo scudetto, nella stagione in cui ai rossoneri rimane solo il campionato. Intanto la dirigenza rossonera è all'opera per stilare rinnovi importanti dopo quello di Maignan, con Tomori e Loftus-Cheek indiziati speciali fino al 2030, ma anche Bartesaghi dovrebbe prolungare.