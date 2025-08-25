Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: si conclude la 1ª giornata di Serie A

di Antonio Noto

Si completa oggi la prima giornata di Serie A, che prevede gli ultimi due match: alle 18.30 Udinese-Verona, alle 20.45 Inter-Torino. Si gioca anche in Serie C, oltre che in Premier e Liga spagnola. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, lunedì 25 agosto.

16.30 Milan-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.30 Udinese-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

19.30 Athletic-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

19.30 Albacete-Racing Santander (Segunda Division) - DAZN

20.30 Novara-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Inter-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Newcastle-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Crotone-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Salernitana-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

21.00 Audace Cerignola-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

21.00 Casertana-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.30 Siviglia-Getafe (Liga) - DAZN