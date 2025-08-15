Calcio in Tv, le gare di oggi: partono Premier, Liga, Ligue1 e c'è la Coppa Italia
Ci sono partite da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, venerdì 15 agosto 2025. Cominciano i principali campionati europei per la stagione 2025/2026, con la 1^ giornata di Premier League (esordiscono i campioni in carica del Liverpool), di Liga e di Ligue 1. Per quanto riguarda le nostre coordinate, via anche alla Coppa Italia. In campo oggi tre squadre di Serie A (Sassuolo, Lecce e Genoa), di seguito tutti i principali incontri con i canali sui quali è possibile vederli.
18.00 Empoli - Reggiana (Coppa Italia) - 20
18.30 Sassuolo - Catanzaro (Coppa Italia) - ITALIA 1
19.00 Girona - Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
20.45 Lecce - Juve Stabia (Coppa Italia) - 20
20.45 Rennes - Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Liverpool - Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Villarreal - Oviedo (Liga) - DAZN
21.15 Genoa - Vicenza (Coppa Italia) - ITALIA 1
