Calcio in Tv, le gare di oggi: partono Premier, Liga, Ligue1 e c'è la Coppa Italia

Ci sono partite da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, venerdì 15 agosto 2025. Cominciano i principali campionati europei per la stagione 2025/2026, con la 1^ giornata di Premier League (esordiscono i campioni in carica del Liverpool), di Liga e di Ligue 1. Per quanto riguarda le nostre coordinate, via anche alla Coppa Italia. In campo oggi tre squadre di Serie A (Sassuolo, Lecce e Genoa), di seguito tutti i principali incontri con i canali sui quali è possibile vederli.

18.00 Empoli - Reggiana (Coppa Italia) - 20

18.30 Sassuolo - Catanzaro (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.00 Girona - Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

20.45 Lecce - Juve Stabia (Coppa Italia) - 20

20.45 Rennes - Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Liverpool - Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Villarreal - Oviedo (Liga) - DAZN

21.15 Genoa - Vicenza (Coppa Italia) - ITALIA 1