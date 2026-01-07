Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 18:30 Napoli-Verona!

In questo mercoledì 7 gennaio prosegue la 19ª giornata di Serie A che tra le altre vede andare in scena due gare fondamentali in ottica corsa Scudetto: Napoli-Verona alle ore 18:30 e Parma-Inter alle 20:45. Si gioca anche in Premier League e in Arabia la Supercoppa spagnola. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 7 GENNAIO

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Napoli-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Bologna-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.00 Barcellona-Athletic (Supercoppa di Spagna) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO

20.30 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Fulham-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.30 Crystal Palace-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

20.30 Bournemouth-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.30 Brentford-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Parma-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Torino-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

21.15 Burnley-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW

21.15 Newcastle-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW