Il giallo Raspadori e il futuro di Lucca: stasera alla Rai il punto sul mercato di Venerato

Oggi alle 13:45Brevi
di Francesco Carbone

Stasera su Rai due andrà in onda ‘Speciale 90esimo minuto’ condotto da Alberto Rimedio alle 23.35. In primo piano non solo gli anticipi di Serie a ma anche il calciomercato. In diretta ci sarà Ciro Venerato che farà il punto anche sulle trattative del Napoli partendo dal giallo Raspadori e dal futuro di Lucca. Più tante altre indiscrezioni.