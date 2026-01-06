Il giallo Raspadori e il futuro di Lucca: stasera alla Rai il punto sul mercato di Venerato

Stasera su Rai due andrà in onda ‘Speciale 90esimo minuto’ condotto da Alberto Rimedio alle 23.35. In primo piano non solo gli anticipi di Serie a ma anche il calciomercato. In diretta ci sarà Ciro Venerato che farà il punto anche sulle trattative del Napoli partendo dal giallo Raspadori e dal futuro di Lucca. Più tante altre indiscrezioni.