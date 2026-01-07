Il Napoli rimonta il Verona ma non basta, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

vedi letture

Il Napoli non si arrende mai, gioca male il primo tempo e va sotto di due reti con l'Hellas Verona ma nella ripresa risorge e va vicinissimo ad una clamorosa rimonta. La doppia doccia fredda di Frese e Gift Orban nella prima metà e poi la rete di McTominay che riapre tutto: nel mentre due reti annullate, una clamorosa ad Højlund e l'altra a McTominay; nel finale la pareggia Di Lorenzo. Battuta d'arresto per gli azzurri che adesso ricorrono sulle milanesi.

Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!