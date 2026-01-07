Il Napoli rimonta il Verona ma non basta, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!
TuttoNapoli.net
Il Napoli non si arrende mai, gioca male il primo tempo e va sotto di due reti con l'Hellas Verona ma nella ripresa risorge e va vicinissimo ad una clamorosa rimonta. La doppia doccia fredda di Frese e Gift Orban nella prima metà e poi la rete di McTominay che riapre tutto: nel mentre due reti annullate, una clamorosa ad Højlund e l'altra a McTominay; nel finale la pareggia Di Lorenzo. Battuta d'arresto per gli azzurri che adesso ricorrono sulle milanesi.
Chi è stato il migliore in campo? Vota qui!
Pubblicità
Brevi
Le più lette
1 Napoli - Hellas Verona 2-2 (Frese 16', Gift Orban 27', McTominay, Di Lorenzo 82'): pari al Maradona
Prossima partita
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
In primo piano
Napoli-Hellas 2-2, le pagelle: Scott c'è, Di Lorenzo da attaccante! Buongiorno confuso, bocciato Lang
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
Fabio TarantinoTuttonapoliTop10 Gol 2025 - Neres-Anguissa show, presenti due super colpi e c'è McTominay!
Pierpaolo MatroneHojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com