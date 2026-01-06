E' morto Tosel: fu giudice sportivo della Serie A fino al 2016
(ANSA) - UDINE, 06 GEN - E' morto stamani, a 85 anni, Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Grande appassionato di calcio, aveva ricoperto diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva: prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e, infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016. (ANSA).
