Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: riparte subito la Serie A, al via la 19ª giornata
In questo martedì 6 gennaio riparte subito la Serie A con la 19ª giornata. Al via il turno infrasettimanale: start alle 15:00 con Pisa-Como, alle 18:00 c'è Lecce-Roma ed a chiudere Sassuolo-Juventus alle 20:45. Sono diversi anche gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 6 GENNAIO
15.00 Pisa-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
17.00 Algeria-RD Congo (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.00 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
19.00 Granada-Rayo Vallecano (Coppa del Re) - DAZN
20.00 Costa d'Avorio-Burkina Faso (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 West Ham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Rangers-Aberdeen (Campionato scozzese) - COMO TV
