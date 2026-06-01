Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: alle 19.30 in campo Elmas
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Si gioca l'amichevole in preparazione dei Mondiali tra la Turchia allenata da Montella e la Macedonia del Nord dell'azzurro Elijf Elmas.
In questo lunedì primo giugno non mancano gli eventi calcistici. Si giocano infatti due match degli Europei Under 17, alle 13.30 l'Italia affronta la Danimarca. Alle 19.30 Amichevole in preparazione dei Mondiali tra la Turchia allenata da Montella e la Macedonia del Nord dell'azzurro Elijf Elmas. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 1 GIUGNO
13.30 Danimarca-Italia (Europei Under 17) - RAIPLAY SPORT 1
13.30 Francia-Montenegro (Europei Under 17) - UEFA.TV
19.30 Turchia-Macedonia del Nord (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO e NOW
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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