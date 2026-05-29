Prima pagina Nuovo allenatore, Corriere dello Sport: “Il Napoli a Max Allegri”.

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“Il Napoli a Max Allegri”. È questo il titolo d’apertura scelto dal Corriere dello Sport per raccontare il nuovo corso azzurro. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti raggiunto un accordo biennale con il tecnico livornese, pronto a tornare subito in panchina dopo la conclusione dell’esperienza al Milan. Per Allegri sarebbe previsto un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione, con cifre destinate a crescere nel tempo e bonus legati ai risultati. Decisiva la volontà del Napoli di affidarsi a un allenatore esperto, capace di gestire una squadra con ambizioni di vertice.

Tra mercato e panchine: si muovono Milan e Inter

Nella corsa alla panchina azzurra sarebbe stato superato Vincenzo Italiano, altro nome seguito con attenzione dal club partenopeo nelle ultime settimane. Allegri, secondo le indiscrezioni, avrebbe chiesto pochi interventi sul mercato, preferendo lavorare sulla valorizzazione dell’attuale organico. Intanto il Milan continua la ricerca del nuovo assetto tecnico dopo l’addio all’allenatore toscano. Tra i profili valutati per il ruolo di direttore tecnico spunta Ralf Rangnick, mentre per la panchina restano aperte diverse opzioni, da Matthias Jaissle fino a Mauricio Pochettino. Anche l’Inter si muove sul mercato: i nerazzurri starebbero seguendo il giovane Palestra dell’Atalanta e non è esclusa l’ipotesi di inserire Davide Frattesi nell’operazione, giocatore particolarmente apprezzato da Maurizio Sarri.