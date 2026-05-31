Agnano, niente vittoria di "corto muso" per Allegri: la sua cavalla è solo terza
Esordio senza particolari acuti ma comunque incoraggiante per Afromisia, la cavalla di proprietà della scuderia Al. Ma riconducibile a Massimiliano Allegri. Sull’ippodromo di Agnano, la saura ha chiuso al terzo posto una prova impegnativa sui 2250 metri, confermando alcune qualità interessanti pur senza riuscire a lottare fino in fondo per la vittoria. Non partiva tra le favorite assolute, ma neppure tra le semplici comparse, e la sua prestazione è stata valutata con attenzione dagli addetti ai lavori.
Afromisia chiude terza: buoni segnali per il futuro
Dopo una partenza brillante, Afromisia ha preso subito il comando della corsa, provando a gestire il ritmo e a respingere gli attacchi delle avversarie. Nella fase decisiva è stata però superata da Another Speed e successivamente anche da Drago Blues, chiudendo così al terzo posto. La cavalla è apparsa leggermente in difficoltà nel finale, probabilmente anche a causa delle alte temperature che hanno caratterizzato il pomeriggio di gare. Nessuna delusione, comunque, per il team legato a Massimiliano Allegri, che avrebbe seguito la corsa in televisione. La sensazione è che Afromisia abbia ancora ampi margini di crescita e possa mostrare il suo reale potenziale nelle prossime uscite. A riportarlo è l'edizione online de Il Mattino.
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