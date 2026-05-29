Prima pagina Allegri-Napoli, è fatta! Gazzetta: "Max va subito da De Laurentiis"

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La trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Allegri avrebbe subito un’accelerazione nelle ultime ore, con il presidente del Napoli deciso ad affidare

Massimiliano Allegri è pronto a ripartire immediatamente dopo la conclusione della sua esperienza al Milan. Nonostante il rischio di restare senza panchina in seguito all’esonero causato dalla mancata qualificazione in Champions League, il tecnico livornese avrebbe già trovato un nuovo progetto da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri sarebbe infatti destinato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, aprendo così un nuovo ciclo tecnico per il club azzurro.

Napoli, Allegri in pole dopo l’addio di Conte

La trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Allegri avrebbe subito un’accelerazione nelle ultime ore, con il presidente del Napoli deciso ad affidare la squadra a un allenatore di grande esperienza e abituato a gestire piazze ambiziose. Parallelamente resta aperto il tema legato al futuro di Antonio Conte, il cui nome continua a essere accostato alla panchina della Nazionale italiana. In questo scenario, Roberto Mancini rappresenterebbe l’alternativa principale per il ruolo di commissario tecnico. Uno degli aspetti centrali della vicenda riguarda però l’ingaggio, elemento destinato a incidere sulle decisioni finali. Intanto il Napoli lavora per definire gli ultimi dettagli con Allegri e programmare il futuro con largo anticipo rispetto alla prossima stagione.