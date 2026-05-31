Prima pagina
Leggende al Maradona, Il Mattino: "Fanno battere il cuore di Napoli"
"Le leggende azzurre che ancora fanno battere il cuore di Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della partita del Napoli Legends che ha visto tornare all'arena di Fuorigrotta tante bandiere azzurre. Il sommario: "L'evento al Maradona: maxi-raccolta fondi per Nisida e Santobono". Di seguito la prima pagina integrale.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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Copertina De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…” di Davide Baratto
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