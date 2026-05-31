Prima pagina Leggende al Maradona, Il Mattino: "Fanno battere il cuore di Napoli"

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"Le leggende azzurre che ancora fanno battere il cuore di Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della partita del Napoli Legends che ha visto tornare all'arena di Fuorigrotta tante bandiere azzurre. Il sommario: "L'evento al Maradona: maxi-raccolta fondi per Nisida e Santobono". Di seguito la prima pagina integrale.