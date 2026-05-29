Prima pagina Nuovo allenatore Napoli, Tuttosport: “Allegri contro Spalletti”

vedi letture

“Allegri contro Spalletti”. È questo il titolo scelto da Tuttosport per raccontare gli ultimi sviluppi legati alla Juventus e alle strategie del nuovo corso bianconero. Al centro delle valutazioni ci sarebbe soprattutto il futuro di Dusan Vlahovic, considerato una priorità da Luciano Spalletti. Il tecnico avrebbe chiesto alla società di trattenere l’attaccante serbo, nonostante il possibile interesse del Napoli guidato da Massimiliano Allegri, pronto a cercare rinforzi offensivi per il nuovo progetto azzurro.

Juve e Torino tra mercato e nuove panchine

Secondo il quotidiano, Spalletti avrebbe recentemente incontrato John Elkann per discutere della programmazione tecnica e delle prossime mosse di mercato. L’allenatore sarebbe inoltre sorpreso dai rallentamenti legati alla trattativa per Alisson e avrebbe chiesto ulteriori innesti per rendere la rosa più competitiva. Spazio anche alle vicende del Torino, che starebbe valutando Ignazio Abate come principale candidato per la panchina granata. Urbano Cairo e Gianluca Petrachi avrebbero incontrato l’ex tecnico della Juve Stabia, reduce da una stagione positiva che lo avrebbe portato in cima alla lista dei dirigenti granata. Al momento Abate sembra aver superato la concorrenza di Alberto Aquilani, anche se non sarebbe ancora tramontata l’ipotesi di un tentativo finale per Vincenzo Italiano.