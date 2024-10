Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Milan-Napoli!

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 29 ottobre. Comincia la decima giornata di Serie A, con il turno infrasettimanale che tra le altre vedrà andare in scena il big match Milan-Napoli. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

18.15 Italia-Spagna femminile (Amichevole) - RAI 2

18.30 Zona Serie A - DAZN

18.30 Cagliari-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Lecce-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Sestri Levante-Ternana (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Atalanta-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 SPAL-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Trento-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Caldiero-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Arzignano-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.30 Zona Serie B - DAZN

20.30 Bari-Carrarese (Serie B) - DAZN

20.30 Brescia-Spezia (Serie B) - DAZN

20.30 Juve Stabia-Sassuolo (Serie B) - DAZN

20.30 Modena-Cremonese (Serie B) - DAZN

20.30 Reggiana-Cosenza (Serie B) - DAZN

20.30 Salernitana-Cesena (Serie B) - DAZN

20.45 Milan-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Novara-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Carpi-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Rimini-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.45 Lumezzane-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

23.45 Columbus Crew-New York Red Bulls (Playoff MLS) - APPLE TV