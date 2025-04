Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A, c'è Bologna-Inter alle 18

Anche oggi 20 aprile nella domenica di Pasqua il calcio non si ferma. Prosegue la 33ª giornata di Serie A: start alle 15:00 con Empoli-Venezia, alle 18:00 il match più atteso in chiave scudetto, Bologna-Inter, e a chiudere Milan-Atalanta alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 20 APRILE

11.00 Juventus-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.15 Utrecht-Ajax (Eredivisie) - MOLA

13.00 Verona-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.00 Valladolid-Osasuna (Liga) - DAZN

15.00 Empoli-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Ipswich-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Fulham-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Manchester United-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.30 Augsburg-Eintracht Francoforte (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

16.15 Villarreal-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17.30 Leicester-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Borussia D.-Borussia M. (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.00 Bologna-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Barcellona-Chelsea (Champions League femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Siviglia-Alaves (Liga) - DAZN

19.30 St. Pauli-Bayer Leverkuesen (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

20.30 Deportivo Riestra-San Lorenzo (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

20.45 Milan-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Real Madrid-Athletic Bilbao (Liga) - DAZN