Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la Serie A con Parma-Napoli e Como-Inter
In questa domenica 12 aprile continua la 32ª giornata di Serie A che vedrà due match cruciali in ottica scudetto: Parma-Napoli alle ore 15:00 e Como-Inter alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 12 APRILE
11.00 Parma-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Genoa-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Ternana-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 257) e NOW
12.30 Juventus Next Gen-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 258) e NOW
13.00 Fiorentina-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Frosinone-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Falkirk-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
13.30 Mechelen-Union SG (Campionato belga) - DAZN
13.30 Elversberg-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
14.00 Osasuna-Betis (Liga) - DAZN
14.30 Trapani-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Atalanta U23-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Foggia-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Casertana-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Team Altamura-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Latina-Casarano (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 NEC-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Parma-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Padova-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sunderland-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Nottingham Forest-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
15.00 Crystal Palace-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
15.00 Brusaporto-Milan Futuro (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.30 Colonia-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
16.15 Maiorca-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
17.15 Spezia-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Chelsea-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT ARENA e NOW
17.30 Stoccarda-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
17.30 Arezzo-Livorno (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
17.30 Pontedera-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Cittadella-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Vis Pesaro-Carpi (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Ospitaletto-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Bologna-Lecce (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.30 Celta-Oviedo (Liga) - DAZN
18.30 Anderlecht-Gent (Campionato belga) - DAZN
18.30 Hajduk-Gorica (Campionato croato) - COMO TV
19.00 Benfica-Nacional (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Reggiana-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Mainz-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
20.30 Inter U23-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Potenza-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.45 Como-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Lorient (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Athletic-Villarreal (Liga) - DAZN
21.30 Estoril-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
22.30 Huracan-Rosario Central (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO
