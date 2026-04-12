Caso Lukaku, ancora tensioni con il Napoli: il rientro dal Belgio può slittare

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Se lo slittamento dovesse essere confermato, la frattura rischierebbe di diventare ancora più profonda.

Il caso legato a Romelu Lukaku continua a tenere banco in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ritorno dell’attaccante belga a Castel Volturno potrebbe non avvenire nemmeno la prossima settimana, contrariamente a quanto previsto. Il quotidiano spiega: “A proposito di Romelu: il suo rientro dal Belgio, dove sin dalla sosta ha scelto di smaltire un problema all’ileopsoas, mancando una doppia convocazione del club, potrebbe slittare. Era atteso in settimana, ma il dubbio resta”. Una situazione che rischia di acuire ulteriormente le tensioni tra il calciatore e la società.

Caso Lukaku, la frattura si fa più profonda?

La posizione del Napoli è stata chiara già il 31 marzo, quando il club ha comunicato: “Il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione in vista della ripresa degli allenamenti. La società si riserva di valutare provvedimenti disciplinari e la prosecuzione dell’attività del giocatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato”. Se lo slittamento dovesse essere confermato, la frattura rischierebbe di diventare ancora più profonda.