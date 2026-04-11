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La Gazzetta dello Sport: “Lo scudetto fa crac! Chivu punta sui senatori”
Apertura della Gazzetta dello Sport dedicata all’infortunio di Lautaro Martinez: “Lo scudetto fa crac”. Sono infatti più di 229 le giornate saltate dai giocatori di Inter e Napoli. Spazio anche proprio agli azzurri con le parole di De Laurentiis su Conte e sui tifosi presenti ai ritiri.
Taglio alto dedicato alla vittoria della Roma contro il Pisa con un super Malen e allo scontro tra Gasperini e Ranieri.
Taglio basso dedicato alla vittoria di Sinner a Montecarlo che lo qualifica per le semifinali.
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Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL di Fabio Tarantino
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