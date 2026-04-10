Dramma in Polonia: colto da malore improvviso, muore a 49 anni il vice-ct Magiera

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La Federazione polacca ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale

Una notizia improvvisa e dolorosa scuote il calcio polacco: è morto a soli 49 anni Jacek Magiera, vice commissario tecnico della nazionale. Un lutto che colpisce profondamente tutto il movimento, considerando il ruolo centrale che stava ricoprendo nello staff guidato da Jan Urban. Magiera, in carica dal 2025, è stato colto da un malore mentre si allenava questa mattina. Trasportato d’urgenza in ospedale, non è stato possibile salvarlo. Una scomparsa che lascia sgomenti colleghi, calciatori e tifosi. Dopo una carriera da calciatore sviluppata tra gli anni ’90 e i primi Duemila nel campionato polacco, Magiera aveva intrapreso il percorso da allenatore, distinguendosi soprattutto a livello federale. Prima l’esperienza con l’Under 18, poi la guida delle selezioni Under 19 e Under 20, fino al salto nello staff della nazionale maggiore.

L'annuncio della Federazione polacca

La Federazione polacca ha espresso il proprio cordoglio con una nota ufficiale: “Con profonda tristezza e grande rammarico, abbiamo appreso della morte di Jacek Magiera. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere condoglianze. Chiediamo rispetto per la loro privacy in questo momento così difficile”.