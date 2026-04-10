Prima pagina Tuttosport: "Juventus, "Spalletti con pieni poteri. Torino su Okoli"

vedi letture

In occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale di Tuttosport: "Spalletti con pieni poteri". Con il rinnovo ha le garanzie di poter incidere sul mercato: la Juve ha un tecnico-manager. Competenza ed esperienza al servizio di una dirigenza giovane: convince l'idea di un instant team in grado di vincere subito, anche se il budget lo deciderà la Champions. Spazio anche all'altra metà della città, con il seguente titolo: "II Toro punta Okoli". Nuova difesa granata: via ai sondaggi col Leicester per il centrale, che esordi in Nazionale sotto la guida di Spalletti.