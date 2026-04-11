Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 32ª giornata di Serie A
Dopo l'anticipo vinto ieri 3-0 dalla Roma contro il Pisa, in questo sabato 11 aprile continua la 32ª giornata di Serie A, che prevede altri quattro match: Torino-Verona e Cagliari-Cremonese alle ore 15:00, Milan-Udinese alle 18:00 e Atalanta-Juventus alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 13 con il Napoli Primavera che affronta fuori casa la Roma. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 11 APRILE
11.00 Cesena-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Lecce-Genoa (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.00 Roma-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Arsenal-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT MIX, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Real Sociedad-Alaves (Liga) - DAZN
14.30 Lumezzane-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Campobasso-Bra (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Triestina-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Pineto-Torres (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Gubbio-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Pergolettese-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Torino-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cagliari-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Virtus Entella-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Pescara-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Brentford-Everton (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Burnley-Brighton (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.15 Elche-Valencia (Liga) - DAZN
17.15 Avellino-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Forlì-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Vicenza-Novara (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
18.00 Milan-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Liverpool-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Barcellona-Espanyol (Liga) - DAZN
18.30 St. Pauli-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Sparta-PSV (Eredivisie) - COMO TV
19.00 Toronto-Cincinnati (MLS) - APPLE TV
19.30 Monza-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Al Okhdood-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Darmstadt-Hannover (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Austin-LA Galaxy, Montreal Impact-Philadelphia Union (MLS) - APPLE TV
20.45 Atalanta-Juventus (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.45 St. Truiden-Bruges (Campionato belga) - DAZN
21.00 Siviglia-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Heracles-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
21.30 Estrela Amadora-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
22.30 Portland Timbers-Los Angeles FC (MLS) - APPLE TV
