Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano i play-off di Champions League

vedi letture

In questo mercoledì 12 febbraio continuano i play-off di Champions League: 4 gare in totale, tra cui Bruges-Atalanta e Feyenoord-Milan. Si gioca anche in Youth League e il derby di Liverpool in Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

14.00 Sporting-Monaco (Youth League) - UEFA.TV

14.00 Midtjylland-Manchester City (Youth League) - UEFA.TV

16.00 Trabzonspor-Juventus (Youth League) - SKY SPORT CALCIO, NOW e UEFA.TV

16.00 Real Madrid-Borussia Dortmund (Youth League) - UEFA.TV

18.45 Bruges-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Everton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Caldiero-Giana Erminio (Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Feyenoord-Milan (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Celtic-Bayern (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Monaco-Benfica (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW