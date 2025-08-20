Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano i playoff Champions

di Antonio Noto

In questo mercoledì 20 agosto proseguono gli appuntamenti calcistici. Alle ore 14:00 va in scena la Supercoppa saudita tra Al Qadsiah e Al Ahli, in serata alle 21.00 spazio ai tre play-off di Champions League. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

14.00 Al Qadsiah-Al Ahli (Supercoppa saudita) - COMO TV

21.00 Bodo/Glimt-Sturm Graz (Preliminari Champions League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Celtic-Kairat (Playoff Champions League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Basilea-Copenhagen (Playoff Champions League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Fenerbahçe-Benfica (Playoff Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO