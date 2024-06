Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continuano le gare dei gironi di Euro 2024

vedi letture

Dopo le due gara di ieri a Euro 2024, oggi martedì 24 giugno 2024 scendono in campo i due match conclusivi dei Gironi C e D

Dopo le due gara di ieri a Euro 2024, oggi martedì 24 giugno 2024 scendono in campo i match conclusivi dei Gironi C e D. Si parte alle ore 18.00 con Francia-Polonia e Olanda-Austria, chiudono alle 21.00 Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

18.00 Diretta Gol Europei - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

18.00 Francia-Polonia (Europei) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

18.00 Olanda-Austria (Europei) - RAI 2 e SKY SPORT (canale 253)

20.00 Roma-Genoa (Finale campionato Under 15 Serie A e B) - DAZN

21.00 Diretta Gol Europei - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Inghilterra-Slovenia (Europei) - RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Danimarca-Serbia (Europei) - SKY SPORT (canale 253)