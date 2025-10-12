Rrahmani ha giocato solo due partite e ne salterà ancora: fissata la data del rientro

Lo scorso anno sempre presente, un vero e proprio soldatino per Antonio Conte. Quest'anno, invece, la musica è completamente cambiata. Amir Rrahmani è passato dalla stagione col maggior numero di minuti e presenze in campionato a quella in cui fa fatica anche soltanto a stare in campo, essendo ai box praticamente da inizio settembre. E quand'è che tornerà? Lo racconta il Corriere dello Sport:

"Un'assenza certificata sarà quella di Rrahmani, fermo dalla sosta di settembre e fuori sia per Torino sia per Eindhoven: ha giocato contro Sassuolo e Cagliari, s'è infortunato con il Kosovo (lesione al bicipite femorale destro), è rientrato in panchina contro il Pisa e poi ha saltato le successive. Il prossimo obiettivo è riaverlo a disposizione con l'Inter, il 25 ottobre".