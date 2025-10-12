Di Lorenzo sufficiente per Tmw: "Sempre puntuale, serata senza patemi"

L'Italia di Gennaro Gattuso non riesce nella goleada, ma vince senza problemi contro l'Estonia: a Tallinn finisce 1-3 grazie alle reti dei tre centravanti - Kean, Retegui, e Pio Esposito - ed il gol subito arriva solo per un insolito svarione di Gigio Donnarumma. La difesa infatti non ha concesso praticamente nulla su azione ai padroni di casa, in questo discorso rientra quindi il terzino destro Giovanni Di Lorenzo, che è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la durata della partita.

Il capitano del Napoli viene promosso nelle pagelle di Tuttomercatoweb.com: "Di Lorenzo 6 - A volte braccetto di destra, altre più largo quando Barella s'abbassa sulla linea dei difensori. Serata senza patemi per il capitano del Napoli: puntuale tutte le volte che è stato chiamato in causa".