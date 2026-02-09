Ufficiale
Napoli-Como, ecco la sestina arbitrale: fischia Manganiello con Gariglio al Var
Archiviata la sofferta ma preziosa vittoria in campionato contro il Genoa, per il Napoli è già tempo di voltare pagina. Gli azzurri torneranno in campo al Maradona martedì 10 febbraio alle ore 21 per affrontare il Como nei quarti di finale di Coppa Italia: una gara secca, senza appello, da dentro o fuori.
A dirigere l’incontro sarà Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo. Ad assisterlo ci saranno Costanzo e L. Rossi, con Ayroldi nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR, infine, il tandem Gariglio-Fourneau.
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
