Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua il 24° turno di Serie A
In questo lunedì 9 febbraio continua la 24ª giornata di Serie A con altri due match. Alle 18.30 in programma il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese, alle 20.45 la sfida all'Olimpico tra Roma e Cagliari. Si giocano anche i Monday Night di Liga spagnola e portoghese. Di seguito la programmazione in tv.
18.30 Atalanta-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Racing Santander-Mirandes (Segunda Division) - DAZN
20.45 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Villarreal-Espanyol (Liga) - DAZN
21.45 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
