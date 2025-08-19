Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo la Liga e playoff Champions

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo la Liga e playoff ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 19 agosto proseguono gli appuntamenti calcistici. Alle ore 14:00 va in scena la Supercoppa saudita tra Al Nassr e Al Ittihad, in serata alle 21.00 spazio ai tre play-off di Champions League ed al match di Liga tra Real Madrid Osasuna. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 19 AGOSTO

14.00 Al Nassr-Al Ittihad (Supercoppa saudita) - COMO TV

21.00 Rangers-Bruges (Playoff Champions League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Ferencvaros-Qarabag (Playoff Champions League) - SKY SPORT ARENA e NOW

21.00 Stella Rossa-Pafos (Playoff Champions League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Osasuna (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)