Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo tre big di Premier

Doppio match di Premier League in programma stasera.

Doppio match di Premier League in programma stasera. Alle 20.30 il Liverpool, in casa contro lo Sheffield United, proverà a superare l'Arsenal in testa alla classifica (Gunners avanti di un punto con una gara in più). Alle 21.15 il big match tra Chelsea e Manchester United. Di seguito la programmazione tv odierna.

15.30 Italia-Francia Under 23 femminile (Amichevole) - SITO FIGC

18.45 Volendam-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

20.00 Granada-Valencia (Liga) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30 Liverpool-Sheffield United (Premier League) - SKY SPORT UNO

20.30 Fiorentina-Torino (Finale Coppa Italia Primavera) - SPORTITALIA

21.00 Ajax-Go Ahead Eagles (Eredivisie) - MOLA

21.15 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K