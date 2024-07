Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia il torneo olimpico. Mertens sfida il Lecce

Come da tradizione, il calcio anticipa l'inaugurazione dell'Olimpiadi con alcuni match che vedono impegnate delle nazionali favorite alla medaglia d'oro.

Non solo le amichevoli estive che vedono impegnate le squadre di Serie A, oggi inizia il torneo olimpico di calcio. Come da tradizione, il calcio anticipa l'inaugurazione dell'Olimpiadi con alcuni match che vedono impegnate delle nazionali favorite alla medaglia d'oro, come Argentina, Spagna e Francia. Scende in campo anche il Lecce, che affronterà il Galatasaray di Mertens in amichevole. Di seguito la programmazione in tv

15.00 Argentina-Marocco (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

15.00 Uzbekistan-Spagna - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

17.00 Egitto-Repubblica Dominicana (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

17.00 Guinea-Nuova Zelanda (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

19.00 Iraq-Ucraina (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

19.00 Giappone-Paraguay - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

21.00 Francia-Stati Uniti (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

21.00 Mali-Israele (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

19.30 Galatasaray-Lecce (Amichevole) - SPORTITALIA