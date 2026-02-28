Conte stravolge: 4 cambi in 5 minuti per l'assalto finale

di Davide Baratto

L'Hellas Verona ha pareggiato il Napoli, così Antonio Conte stravolge l'assetto effettuando quattro cambi tra il 73esimo e il 78esimo: escono Alisson Santos, Lobotka, Vergara e Politano, per l'assalto finale entrano Lukaku, Gilmour, Giovane e Mazzocchi. 