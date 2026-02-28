Clamoroso al Bentegodi: il Verona fa 1-1 su corner, ma c'era fallo su Buongiorno
Clamoroso al Bentegodi: l'Hellas Verona trova l'1-1 su sviluppi di calcio d'angolo, corner che però non era da assegnare per un fallo evidente su Buongiorno.
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
