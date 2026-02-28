La prima mossa di Conte al 52': entra Gutierrez al posto di Spinazzola

La prima mossa di Conte al 52': entra Gutierrez al posto di SpinazzolaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:12Brevi
di Davide Baratto

Al minuto 51 di Hellas Verona-Napoli, sul parziale di 0-1, arriva la prima mossa di Antonio Conte: entra Miguel Gutierrez, a fargli spazio è un Leonardo Spinazzola apparso in affanno.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.