Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la Serie A, c'è Roma-Juve
In questa domenica 1 marzo prosegue la 27ª giornata di Serie A. Start alle ore 12:30 con Cremonese-Milan, si continua con Sassuolo-Atalanta alle 15:00, poi alle 18:00 Torino-Lazio e infine Roma-Juventus alle ore 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 1 MARZO
11.00 Roma-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.15 Zwolle-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Cremonese-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Potenza-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Siracusa-Casertana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
13.00 Rangers-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
14.00 Elche-Espanyol (Liga) - DAZN
14.30 Salernitana-Catania (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Monopoli-Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 252)e NOW
14.30 Cosenza-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT(canale 253)e NOW
14.30 Vis Pesaro-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT(canale 254)e NOW
14.30 Giugliano-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255)e NOW
14.30 Bra-Pianese (Serie C) - SKY SPORT(canale 256)e NOW
14.30 Twente-Feyenoord (Eredivisie) - COMO TV
14.30 Varese-Vado (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Sassuolo-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Catanzaro-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Pescara-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Manchester United-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Fulham-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
15.00 Brighton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Inter-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.30 Stoccarda-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
16.15 Valencia-Osasuna (Liga) - DAZN
17.15 Mantova-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Dinami Zagabria-Gorica (Campionato croato) - COMO TV
17.30 Arsenal-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Eintracht Francoforte-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Arezzo-Ravenna (Serie C) - RAIPLAY SPORT 3, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Ternana-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Guidonia-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
18.00 Torino-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Betis-Siviglia (Liga) - DAZN
18.30 Charleroi-Bruges (Campionato belga) - DAZN
20.30 Austin-DC United (MLS) - APPLE TV
20.45 Roma-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Marsiglia-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Girona-Celta (Liga) - DAZN
21.00 Newell's Old Boys-Rosario Central (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
22.30 Philadelphia Union-New York City (MLS) - APPLE TV
