Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 27ª giornata di Serie A

In questo lunedì 2 marzo termina la 27ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Pisa-Bologna, alle 18.30, e Udinese-Fiorentina, alle 20.45. Si giocano anche il Monday Night di Liga spagnola e portoghese, oltre che il campionato argentino. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 2 MARZO

16.00 Portogallo-Italia Under 23 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

18.30 Pisa-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Cordoba-Andorra (Segunda Division) - DAZN

20.45 Udinese-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Real Madrid-Getafe (Liga) - DAZN

21.15 Gil Vicente-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Estudiantes-Velez Sarsfield (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV