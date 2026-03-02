Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 27ª giornata di Serie A
In questo lunedì 2 marzo termina la 27ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Pisa-Bologna, alle 18.30, e Udinese-Fiorentina, alle 20.45. Si giocano anche il Monday Night di Liga spagnola e portoghese, oltre che il campionato argentino. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 2 MARZO
16.00 Portogallo-Italia Under 23 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV
18.30 Pisa-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Cordoba-Andorra (Segunda Division) - DAZN
20.45 Udinese-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Madrid-Getafe (Liga) - DAZN
21.15 Gil Vicente-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
23.15 Estudiantes-Velez Sarsfield (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
