Anche al Real Madrid lo staff medico finisce sotto accusa per Mbappé, ma Arbeloa smorza i toni
La situazione di Kylian Mbappé, fermo da diverse settimane per un problema che sembrava di poco conto, sta generando sempre più tensione attorno al Real Madrid. Il francese è attualmente indisponibile a causa di un dolore persistente al ginocchio sinistro che è emerso a fine 2025 e non si è risolto nonostante le cure conservative programmate dal club. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, nell'entourage dell’attaccante cresce il malumore nei confronti dei servizi medici, considerati inadeguati o in ritardo nella diagnosi e nella gestione della lesione. Mbappé riterrebbe che, se gli fosse stato consigliato prima di fermarsi, non si sarebbe aggravato il problema, e punta il dito direttamente contro lo staff sanitario del Real.
Il Real Madrid mette sotto osservazione lo staff medico
In parallelo, anche all’interno delle merengues c’è chi condivide i dubbi sull’efficacia dell’approccio medico e diagnostico adottato fino ad ora, con lamentele interne sulla mancata individuazione puntuale della natura dell’infortunio. Il tecnico Alvaro Arbeloa ha però tentato di stemperare i toni: ha dichiarato che il club "sa ciò che accade a Mbappé" e che la priorità è farlo tornare in campo solo quando sarà completamente guarito e senza rischi, rifiutando di fissare scadenze precise per il rientro. I tifosi e soprattutto il CT francese Didier Deschamps restano in attesa di ulteriori dettagli sull’entità della lesione e su quando il fuoriclasse francese possa finalmente tornare in campo, con l’obiettivo dichiarato di essere disponibile per gli impegni di Champions League a metà marzo.
