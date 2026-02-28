Il Verona salva sulla linea: il Napoli chiude il primo tempo sullo 0-1

Il Verona salva sulla linea: il Napoli chiude il primo tempo sullo 0-1TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:48Brevi
di Davide Baratto

Termina sul parziale di 0-1 il primo tempo del Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli, La sblocca subito Rasmus Hojlund con un colpo di testa dopo due minuti, più tardi il danese stesso supera Montipò e calcia ma Edmundsson salva sulla linea e gli nega la doppietta.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.