Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Khalaili in campo per la finale di Coppa del Belgio
La finale di Coppa di Belgio tra l'Union Saint-Gilloise e l'Anderlecht è un'occasione per vedere in azione l'esterno accostato al Napoli.
In questo giovedì 14 maggio non mancano gli eventi calcistici. Si giocano infatti tre match di Liga spagnoa e la finale di Coppa di Belgio tra l'Union Saint-Gilloise e l'Anderlecht, un'occasione per vedere in azione l'esterno accostato al Napoli, Anan Khalaili. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
15.00 Union SG-Anderlecht (Finale Coppa del Belgio) - DAZN
19.00 Valencia-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN
20.00 Girona-Real Sociedad (Liga) - DAZN
21.30 Real Madrid-Oviedo (Liga) - DAZNe DAZN 1 (canale 214 Sky)
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